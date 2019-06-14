تصادم ناقلة نفط كويتية مع باخرة سنغافورية فى میناء (شیتاجونج)

إيمان حنا

تعرضت الناقلة الكویتیة (برقان) لحادث تصادم بسیط مع باخرة حاویات سنغافوریة (إكسبرس ماھاناندا) الیوم الجمعة في میناء (شیتاجونج) ببنجلادیش، بحسب ما أعلنت شركة ناقلات النفط الكویتیة.

ووقع نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة، ووفقاً لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) فإن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث، بعد أن أتمت عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء (شیتاغونج) ببنغلادیش ووقع الحادث أثناء مغادرة الناقلة للمیناء.

ولم ينتج عن الحادث تلوث بحرى أو إصابات بشریة وأن الوضع تحت السیطرة، وذكرت الوكالة أن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد مبینة أنه سیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا.