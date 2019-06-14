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تشيلى تبدأ جهود إنقاذ أشخاص من بوليفيا محاصرين فى منجم شمالى البلاد

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:47 م
تشيلى تبدأ جهود إنقاذ أشخاص من بوليفيا محاصرين فى منجم شمالى البلاد انهيار منجم _ صورة أرشيفية
سانتياجو / أ ش أ/

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أعلنت السلطات فى تشيلى بدء فرق متخصصة محاولاتها لإنقاذ 3 أشخاص يحملون الجنسية البوليفية محاصرين فى إحدى المناجم شمالى البلاد.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المنجم انهار مساء أمس الخميس وبداخله 3 أشخاص فى عمق يصل إلى 70 متراً، مضيفة أن رجال الإطفاء سارعوا كذلك برفقة عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث الذى يقع على بعد حوالى 1500 كيلومتر شمال العاصمة سانتياجو.

وأكدت السلطات المحلية التشيلية اليوم أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون أحياء، من جانبه، عبر الرئيس البوليفى إيفو موراليس - فى تغريدة له على "تويتر" - عن قلقه بشأن الحادث، مثنيًا على الجهود التشيلية فى محاولاتها لإنقاذ المحاصرين.

 


تشيلى

بوليفيا

منجم

حوادث المناجم

أشخاص محاصرون

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