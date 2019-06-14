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تركيا تتوعد بالرد على أمريكا حال فرض عقوبات عليها بسبب صفقة صواريخ "إس 400"

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:33 ص
تركيا تتوعد بالرد على أمريكا حال فرض عقوبات عليها بسبب صفقة صواريخ "إس 400" وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو - أرشيفية
رويترز

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قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخى إس-400 الروسية.

وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة أمام الدولار إلى 5.9075 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها فى أسبوعين، وقد حذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات وستستبعد تركيا من برنامج لطائرات إف-35 إذا قبلت استلام أنظمة الدفاع الصاروخى سطح - جو "إس-400"، فيما قال تشاووش أوغلو، إنه من المستحيل إلغاء طلبيات أنظمة الدفاع الصاروخى المذكورة.

ويذكر أن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، كان قد قال، الخميس، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء أنظمة الدفاع الصاروخى الروسية "إس 400" رغم التحذيرات الأمريكية من أنها ستؤدى إلى استبعاد أنقرة من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.

وثمة خلاف علنى بين البلدين علانية منذ شهور بشأن شراء تركيا منظومة إس-400، فيما أصبح المصدر الرئيسى للتوتر بينهما، وأرسل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان الأسبوع الماضى رسالة لنظيره التركى يحذر فيها من أنه سيجرى استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير خططها الخاصة بتجميع منظومة إس-400.

وفى أول رد علنى تركى على الرسالة، قال جاويش أوغلو، إنه لا يمكن لأحد توجيه إنذارات لأنقرة، وأضاف "لن تتراجع تركيا عن قراراتها بمثل هذه الرسائل، اشترت تركيا إس-400 وستتسلمها وتنشرها (فى أراضيها)".

ومنظومة إس-400 غير متوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسى وتقول واشنطن إنها قد تشكل تهديدا لمقاتلاتها إف-35، التى تخطط تركيا أيضا لشرائها. واقترحت أنقرة أن يشكل البلدان العضوان فى الحلف مجموعة عمل لتقييم تأثير منظومة إس-400.

 

 


منظومة صواريخ اس 400

الخارجية التركية

العقوبات الامريكية على تركيا

وزارة الخزانة الامريكية

طائرات اف 35

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