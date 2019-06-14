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ترجمة خطبة الجمعة لـ17 لغة وللإشارة بعنوان "شهادة النبى لأصحابه"

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص
ترجمة خطبة الجمعة لـ17 لغة وللإشارة بعنوان "شهادة النبى لأصحابه" خطبة الجمعة - أرشيفية

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بثت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "شهادة النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك"، بـ17 لغة عالمية مع إطلاق ترجمة للغة الإشارة للصم والبكم.
 

وتتناول الخطبة الحديث عن الصفوة الذين اختارهم الله "عز وجل" لصحبة نبيه "صلى الله عليه وسلم"، وإقامة دينه، وتبليغه للعالمين، وذلك ضمن خطة مواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًا.
 

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و17 لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة.

 

لمشاهدة الخطبة مصورة..

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط    هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط             هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                        هنا

 

وولخطبة المطبوعة..

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط  هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط  هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط     هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط   هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط      هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط       هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط        هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط    هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط        هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط       هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط    هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط  هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط        هنا

 

 


وزاره الاوقاف

محاصرة الفكر المتطرف

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