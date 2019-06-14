ترجمة خطبة الجمعة لـ17 لغة وللإشارة بعنوان "شهادة النبى لأصحابه"

بثت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "شهادة النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك"، بـ17 لغة عالمية مع إطلاق ترجمة للغة الإشارة للصم والبكم.



وتتناول الخطبة الحديث عن الصفوة الذين اختارهم الله "عز وجل" لصحبة نبيه "صلى الله عليه وسلم"، وإقامة دينه، وتبليغه للعالمين، وذلك ضمن خطة مواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًا.



وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و17 لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة.