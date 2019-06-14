سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:00 م
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 5.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 401.7 مليون جنيه، أعقبه " شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 80.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 296.7 مليون جنيه.
    
وجاءت فى المركز الثالث " جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 57.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 271.8 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 10.95 مليون ورقة وبقيمة تداول 178.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 60.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 151.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 118.7 مليون جنيه، ثم " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 10.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 19.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 107.1 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول بلغ 5.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 91.96 مليون جنيه.
 

اخبار الاقتصاد

البورصة

بورصة

بورصه

البورصة المصرية

البنك التجارى الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة: 50 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 6 -2019

الخميس، 13 يونيو 2019 11:00 م

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-6-2019

الخميس، 13 يونيو 2019 10:00 م

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ5 شركات أبرزها البنك التجارى

الخميس، 13 يونيو 2019 08:00 م

شعاع: إنشاء مصر للألومنيوم محطة طاقة شمسية سيرفع سعر السهم

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 م

بلتون تخفض القيمة العادلة لسهم "إم إم جروب" إلى 12 جنيها للسهم

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة