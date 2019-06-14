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تراجع الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى فى ظل رهانات على خفض الفائدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:26 ص
تراجع الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى فى ظل رهانات على خفض الفائدة الدولار الاسترالى
رويترز

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تراجع الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى قوضت فيه رهانات بخفض أسعار الفائدة الطلب، ومع استمرار إحجام المستثمرين، عن تكوين مراكز بفعل انعقاد اجتماع مجموعة العشرين فى وقت لاحق من الشهر الحالى.
 
ونزل الدولار الأسترالى 0.24 % إلى 0.6892 دولار أمريكى، وهبط 1.54 % فى الأسبوع، مسجلا أكبر انخفاض منذ منتصف مايو، وتراجع الدولار النيوزيلندى 0.4 % إلى 0.6529 دولار أمريكى، منخفضا 2% فى الأسبوع.
 
وتنطوى العقود الآجلة للسندات على احتمال نسبته 66 % بأن بنك الاحتياطى الاسترالى (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى يوليو بعد تقليص مماثل أجراه فى الآونة الأخيرة، وإذا لم يفعل، فإن خفضا بنسبة 1% يعتبر مؤكدا بحلول أغسطس.
 
وعززت الأسواق أيضا الرهانات على خفض بنك الاحتياطى النيوزيلندى (البنك المركزي) لأسعار الفائدة.
 
وقال مانويل أوليفرى خبير العملة لدى كريدى أجريكول فى لندن "تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة بفعل بيانات ضعيفة يغذى تراجع الدولار الأسترالى مع ضغط توترات التجارة أيضا على الطلب".
 
وصعد الدولار الأمريكى اليوم، ويتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعى فى ثلاثة أسابيع قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
 
ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.09.
 

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الدولار النيوزلندى

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