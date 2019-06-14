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تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:49 م
تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتان ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

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