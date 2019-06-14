تداول 18 سفينة و271 شاحنة بضائع و82 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة وتم تداول 271 شاحنة بضائع و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 84 شاحنة و37 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 187 شاحنة بضائع و45 سيارة.

ومن المنتظر أن يغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية والنوى أكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والحرية كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض.