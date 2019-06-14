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تحرير 15 محضرًا وإنذار بالغلق خلال حملة للتفتيش على المحلات والمطاعم بمطروح

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:40 ص
تحرير 15 محضرًا وإنذار بالغلق خلال حملة للتفتيش على المحلات والمطاعم بمطروح جانب من الحملة
مطروح – حسن مشالي

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شنت لجنة السياحة بمحافظة مطروح، بمشاركة الإدارة العامة للسياحة والمصايف ومديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، حملة على عدد من المطاعم والمحلات، بمدينة مرسى مطروح، أسفرت عن إعدام 58كيلوجرام من اللحوم والمواد الغذائية وأواني طهي غير صالحه للاستخدام وتحرير عدد 4 محاضر لأربع مطاعم  و 11 إنذار بالغلق.

وأكدت صباح توفيق مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، باستمرار التفتيش والمرور على  المحلات التجارية والمطاعم، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظا على صحة المواطنين .

وأضافت بأن اللجنة، ترفع تقريرا مفصلا عن طبيعة المخالفات، لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفين.

من جانبه حذر محافظ مطروح، أصحاب المحال والمطاعم المخالفة  الغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، بتغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة مرة أخرى، والتي قد تصل إلى حد الإغلاق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

 


محافظة مطروح

ادارة السياحة بمطروح

التفتيش على المطاعم

اغذية فاسدة

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