بيطرى المنوفية: ضبط 16 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى 6 أشهر

المنوفية _محمد فتحى

أكد الدكتور السيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، قيام إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى على شن حملات مكثفة لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بشتى أنحاء المحافظة، على محلات الجزيرة والمجازر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط 16 طنا و400 كليو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكل أنحاء المحافظة، عقب قيام إدارة المجازر والتفتيش بالعديد من الحملات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بلغت الحملات 160 حملة منذ بداية شهر يناير الماضى وحتى اليوم .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية إلى أنه تم تحرير 82 محضرا للجزارين المخالفين عقب ذبح 43 ألفا و735 ذبيحة بجميع المجازر والبالغ عددها 32 مجزرا على مستوى المحافظة.

ويضيف مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، أنه فى مجال الصحة العامة والحفاظ على الحيوانات بكل أنواعها تم إجراء اختبارات والتحاليل للأمراض التى تضر بالحيوانات وتؤدى إلى نفوقها حيث تم إجراء اختبارات لمرض البروسيلا لـ8 آلاف و209 حيوانات، تبين أن الإيجابى منها 54 حالة وتم توفير الأدوية اللازمة لهم للوقاية من المرض، ومرض السل تم إجراء اختبارات لـ6 آلاف 379 حيوانا وتبين أن الإيجابى 11 حيوانا وتم علاجها، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ673 ألف حيوان بما يقرب من 2 مليون جنيه للحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما تم تحصين 413 ألفا و452 حيوانا من مرض الحمى القلاعية، 407 آلاف و955 حيوانا من مرض حمى الوادى المتصدع، 142 ألفا و187 حيوان من مرض جدرى الأغنام، 31 ألفا و613 حالة من ونيموباك .

ووشدد على المديرية توفر جميع السبل للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل السبل وذلك عن طريق المتابعة الجيدة للرعاية التناسلية حيث تم فحص 28 ألفا 987 حيوان عن طريق السونار، بالإضافة إلى استخدام عملية التلقيح الصناعى بدل من التلقيح الطبيعى لعدم انتقال الأمراض عن طريق العدو من الحيوان الذى يصيبه المرض وتم إجراء جرعات تلقيح صناعى لـ19 ألفا 359 حيوانا على مستوى المحافظة بأكملها كما تم تنظيم 786 ندوة إرشادية للتوعية بجميع إدارة المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أنه تم القضاء على 4 آلاف و576 من الكلاب الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة بأكملها، وذلك لحماية المواطنين من تلك الكلاب الضالة وعدم تعرض حياتها للخطر بالاشتراك مع مديرية الأمن، ومجالس المدن بكل مركز ومدينة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه فى مجال الدواجن تم عمل كل الفحوصات للدواجن لحمايتهم من الأمراض بـ615 مزرعة دواجن، كما تم إغلاق العديد من المزارع المخالفة، وذلك لعدم انتشار الأمراض والحفاظ على الدواجن، بالإضافة إلى تحصين 406 آلاف و165 طائر، كما تم عمل 2000 تصريح بيع دواجن بعد فحصها بالعديد من المزارع، بالإضافة إلى إعدام مزارع بك بمركز أشمون نتيجة إيجابية لمرض السالمونيلا إنتراتيدس.