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بورصات الخليج خضراء خلال أسبوع..و"السعودية" تسجل أعلى وتيرة ارتفاع

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:00 م
بورصات الخليج خضراء خلال أسبوع..و"السعودية" تسجل أعلى وتيرة ارتفاع بورصات الخليج - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ سجل المؤشر العام السعودى أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ الأسبوع المنتهى فى 28 أكتوبر 2016 أى 44 شهراً، وارتفعت بورصات دبى للأسبوع الثانى على التوالى.

بورصة السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى، تعاملات الأسبوع الماضى، على ارتفاع بنسبة 4.99% رابحاً 425.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8941.54 نقطة، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ الأسبوع المنتهى فى 28 أكتوبر 2016 (44 شهراً).
 
وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية، 816.97 مليون سهم بقمة تداول 21.94 مليار ريال.
 
وارتفعت كافة قطاعات بورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 8.39%، أعقبه قطاع البنوك 5.9%، ثم قطاع المواد الأساسية 4.16%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.48% رابحاً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، ليربح 1.27 مليار درهم، مسجلاً بذلك الارتفاع الأسبوعى الثانى على التوالى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة دبى، قطاع البنوك 0.78%، تلاه قطاع العقارات 3.49%، ثم قطاع الخدمات 2.19%، فى حين تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، والسلع الاستهلاكية 6.29% بفعل انخفاض سهم دى إكس بى 7.50%، وسوق دبى بنسبة 0.14%، واكتتاب بنسبة 4.15%.

بورصة البحرين

أنهى المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 1% رابحاً 14.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 1448.90 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول 11 مليون سهم بقيمة 44 مليون دينار بحرينى، وبلغ عدد الصفقات 602 صفقة.
 
وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.010% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد- البحرين بنسبة 2.68%، ثم الخدمات بنسبة نمو 0.560% مدفوعاً بصعود سهم زين البحرين بنسبة 17.14%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.460% بضغوط هبوط مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 5.71%، تلاه شركة البحرين للسينما بنسبة 3.85%.
 

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضى، بمكاسب بلغت 520 مليون دينار ليغلق عند 33.79 مليار دينار.
 
وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.54% رابحاً 88.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.13 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.82% رابحاً 114.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.7 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.75% رابحاً 35.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4803.1 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.01 مليار سهم بقيمة 234.01 مليون دينار لعدد 38.7 ألف صفقة.
 
 

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بورصة

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