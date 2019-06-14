بوتين يمنح علماء روس جائزة الدولة لنجاحهم فى اختراع ساعة جاذبية فائقة الدقة

كتب محمد تهامى زكى

منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العلماء الروس، فلاديسلاف بوستوفويت، وزميليه، يفيم خازانوف، وفاليرى ميتروفانوف، جائزة الدولة لقاء حل مشكلة كشف وتسجيل موجات الجاذبية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال البروفسور فى جامعة موسكو، فلاديسلاف بوستوفويت: "تتوفر فى روسيا حاليا ساعة الجاذبية الفائقة الدقة، الأمر الذى مكّن العلماء الروس من مواصلة العمل على اختراع نظام الملاحة دون اعتماد الأقمار الصناعية. وذلك استنادا إلى الأفكار والتكنولوجيات الروسية".

وأوضح بوستوفيت، أن أجهزة كشف وتسجيل موجات الجاذبية الروسية الصنع تسمح بقياس قدرة الجاذبية للأرض بدقة فائقة، مؤكدا أن ساعة الجاذبية التى اخترعها مع زملائه تسمح بقياس تلك القدرة بدقة غير مسبوقة، وفى حال رفع تلك الساعة بسنتيمترات تتغير قراءتها، مما يعنى أن هناك إمكانية لتشكيل خارطة لجاذبية الكرة الأرضية يمكن تحديد إحداثيات الموقع على الأرض بناءً عليها.

واستطرد قائلا إن الدولة التى ستصنع أولا نظام ملاحة دون أن تعتمد أنظمة الملاحة الفضائية مثل "جلوناس" الروسى أو "جى بى إس" الأمريكى، ستكتسب فى المستقبل أفضليات مقارنة بدول أخرى، مع العلم أن أنظمة الملاحة الفضائية المعتمدة على الأقمار الصناعية يمكن أن تدمر فى أية لحظة، أما أنظمة الملاحة المعتمدة مبدأ الجاذبية فمن الصعب جدا تدميرها أو إلحاق الضرر بها.