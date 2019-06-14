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بوتين: انسحاب واشنطن من خطة العمل بشأن إيران يقوض الحد من الانتشار النووى

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:13 ص
بوتين: انسحاب واشنطن من خطة العمل بشأن إيران يقوض الحد من الانتشار النووى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
أ ش أ

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اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزعزع الموقف فى المنطقة فحسب، وإنما من الممكن أن يقوض نظام الحد من انتشار السلاح النووى.

وقال بوتين، فى كلمة ألقاها أمام قمة منظمة شنجهاى للتعاون، التى تعقد فى بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، "الوضع الحالى حول البرنامج النووى الإيرانى يبعث على القلق، إن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة - وأذكركم أنه تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2015 - لا يزعزع استقرار الوضع فى المنطقة فحسب، بل يمكن أن يقوض نظام عدم الانتشار النووى".

وفى سياق منفصل، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن أفغانستان بحاجة إلى المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإن روسيا تؤكد تدعم خطة منظمة شنجهاى للتعاون فى مجال الأمن.

وتابع "الوضع فى أفغانستان يتطلب اهتماما خاصا، لقد تحدث الزملاء هنا بالفعل عن هذا، يحتاج الأفغان إلى المساعدة لتحقيق المصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادى"، وأكد أن روسيا تدعم بالكامل خطة توسيع تعاون منظمة شنجهاى للتعاون مع أفغانستان فى مجال الأمن والتعاون الاقتصادى والإنسانى، وهو ما ينعكس فى "خارطة الطريق" التى من المفترض أن يتم توقيعها اليوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

 


فلاديمير بوتين

قمة منظمة شنجهاى

الملف النووى الايرانى

انتشار السلاح النووى

البرنامج النووى الايرانى

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