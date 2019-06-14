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بلاش مقارنة.. 5 نصائح لتنمية شخصية طفلك منذ صغره

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:30 ص
بلاش مقارنة.. 5 نصائح لتنمية شخصية طفلك منذ صغره شخصية الطفل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كل طفل لديه شخصية فريدة من نوعها يولد بها، ولكن، البيئة المحيطة التي ينمو فيها الطفل، تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل هذه الشخصية، وهناك 5 نصائح تساعد تنمية شخصية الطفل منذ صغره، وفقاً لموقع parenting.

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5 نصائح لتنمية شخصية طفلك من صغره
 

  لا تصنف طفلك أبداً
 

لا تطلق على طفلك أوصافاً بسبب سلوك معين قام بفعله، بأن تطلق عليه طفل "شقى" أو "كذاب"، لأن ذلك يجعله يفقد الثقة فى نفسه، ويجب أن تتوخى الحذر دائمًا في كلماتك خاصة أثناء تصحيح أخطاء طفلك.

كن مستمعاً جيداً
 

يميل الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال الصغار إلى التعبير عن أنفسهم بشكل أكبر من خلال التحدث، خاصةً خلال الفترة التي تتطور فيها مهاراتهم اللغوية ويجب على  الآباء أن يستمعوا لهم جيداً حتى يشعروا بالثقة والأمان وهذا يجعلهم مستمعين جيدين ويطور ثقتهم أيضًا.

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امتنع عن المقارنة
 

إن مقارنة طفلك بالأصدقاء والأقارب والجيران الآخرين، يمكن أن يحدث الكثير من الضرر لشخصية طفلك،  تقوم المقارنة المستمرة للطفل بشخص ما بإرسال رسالة إلى الطفل تفيد بأنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

كن قدوة
 

يتعلم الأطفال ما يرونه ، أكثر مما يسمعون، لذلك يجب أن تكون قدوة لطفلك لا تنصحه فقط بدون أن تنفذ أمامه نفس الأشياء التى تنصحه بها.

الحد من التعرض للتابلت والتلفزيون
 

أظهرت الدراسات أن الكثير من وقت الشاشة يؤثر على تنمية شخصية الطفل،  وتؤدي إلى الإدمان وبالتالي تقليل وقت التفاعل الاجتماعي، اقض مزيدًا من الوقت مع طفلك في ممارسة الألعاب والسفر.

 


نصائح للتربية

تربية الاطفال

التربية الايجابية للاطفال

التربية

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