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بعد الهجوم على ناقلتى نفط.. الصين: لا نريد رؤية حرب فى الخليج وندعو لضبط النفس

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:53 ص
بعد الهجوم على ناقلتى نفط.. الصين: لا نريد رؤية حرب فى الخليج وندعو لضبط النفس تخريب ناقلة نفط فى خليج عمان
رويترز

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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين للنفط فى خليج عُمان.

وقال متحدث باسم الوزارة، إنه لا أحد يريد أن يرى حربا فى الخليج، مضيفا أن الصين تأمل أن تتمكن كافة الأطراف من حل خلافاتها عبر الحوار.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتى النفط، أمس الخميس، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأثار مخاوف من مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن، فيما ترفض إيران الاتهامات الأمريكية وتنفى ضلوعها فى الهجوم.

 


الخارجية الصينية

تخريب ناقلة نفط

خليج عمان

اسعار النفط

الصراع الامريكى الايرانى

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