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بعد اختفائه من المشهد.. تسريب فيديو لأمير قطر السابق داخل مستشفى أمراض نفسية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:52 م
بعد اختفائه من المشهد.. تسريب فيديو لأمير قطر السابق داخل مستشفى أمراض نفسية أمير قطر السابق حمد بن خليفة
كتب : أحمد جمعة

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تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" يؤكد دخول أمير قطر السابق حمد بن خليفة مستشفى الأمراض النفسية، وذلك بعد إزاحته من الحكم فى الدوحة، بواسطة نجله تميم بن حمد.

واختفى أمير قطر السابق حمد بن خليفة منذ تسليمه الحكم إلى أمير قطر تميم بن حمد، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول طبيعة عملية تسلم تميم بن حمد لمقاليد الحكم فى الدوحة، وطبيعة الصراع الخفى بين الأطراف الداعمة للنظام القطرى الحاكم والأطراف الداعمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم.

وتجاهل أمير قطر تميم بن حمد خلال صلاة عيد الفطر المبارك رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، وهو ما يشير إلى وجود صراع خفى بين داعمى النظام القطرى الحالى وأركان النظام القديم.

ويتخوف النظام القطرى الحاكم من انتفاضة شعبية بسبب سلوكه الداعم للإرهابيين واحتضان قادة مليشيات مسلحة تؤكد ارتباط الدوحة بجماعات متطرفة تسىء لسمعة دولة قطر، فضلا عن رغبة أركان النظام القديم استعادة الحكم من نظام تميم بن حمد الذى تسبب فى تدهور العلاقة بين الدوحة والدول العربية بسبب السلوك القطرى الداعم للجماعات المتشددة والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

 


امير قطر السابق

حمد بن خليفه

امير قطر السابق داخل المستشفى

تميم بن حمد

اخبار قطر

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