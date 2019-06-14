بريطانيا: ليس هناك ما يدعو لعدم تصديق تورط إيران فى هجوم ناقلتى النفط

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك ما يدعو لعدم الاقتناع بالتقييم الأمريكى بأن إيران وراء هجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان أمس الخميس.

وأبلغ هنت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، مكررا تصريحات أدلى بها فى وقت متأخر أمس، "سنجرى تقييمنا الخاص المستقل. لدينا إجراءاتنا لعمل ذلك، لكن ليس هناك ما يدعونا لعدم تصديق التقييم الأمريكى، حدسنا يدعونا لتصديقه لأنهم أقرب حلفائنا".

ويذكر أن الجيش الأمريكى، نشر، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر الحرس الثورى الإيرانى أثناء إزالة لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى نفط تعرضتا لهجمات فى خليج عمان، أمس الخميس، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته من أمام ناقلة نفط يابانية.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى، فى بيان، "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلى اقترب قارب دورية تابع للحرس الثورى الإيرانى من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".

ويشار أيضًا إلى أن رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، قال، اليوم الجمعة، إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيرانى الليلة الماضية واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد، مضيفًا أن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.

فيما حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتى نفط فى خليج عُمان، أمس الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.