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برامج توعوية بحقول الخضر تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية لزيادة الإنتاج

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:06 م
برامج توعوية بحقول الخضر تجنبًا لمخاطر التقلبات الجوية لزيادة الإنتاج خضروات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف لجانها وحملاتها المرورية وبرامجها التوعوية على زراعات حقول الخضروات لزيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والتقلبات الجوية والموجة الحارة تفاديًا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إن هناك متابعة يومية من الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية بحالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات او المحاصيل البستانية ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية والموجة الحارة، وأن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل .

وأضاف التقرير، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تاثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.


التغيرات المناخية

المحاصيل البستانية

محاصيل الخضر

مكافحة الآفات زراعات الخضروات

زيادة انتاج الخضر

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