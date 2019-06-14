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بحرية سلطنة عمان تنقذ طاقم لنش تعرض لعطل فنى فى المحركات وتسرب المياه

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:39 م
بحرية سلطنة عمان تنقذ طاقم لنش تعرض لعطل فنى فى المحركات وتسرب المياه لنش بحرى
كتب محمد تهامى زكى

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قامت سفينة البحرية السلطانية العمانية "سدح" وبالتنسيق مع مركز الأمن البحرى بعملية إنقاذ لطاقم لنش "بوم" هندى، الذى تعرض لعطل فنى فى المحركات وتسرب الماء فيه على بعد 4 أميال بحرية من ميناء ولاية ضلكوت فى محافظة ظفار.

 

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، تكمن تفاصيل الحادثة فى تلقى مركز الأمن البحرى فجر اليوم، الجمعة، نداء استغاثة من القارب المذكور الذى كان متوجها من ميناء دبى بدولة الامارات العربية المتحدة إلى ميناء بربرة بجمهورية الصومال الديموقراطية، ويحمل على متنه 11 شخصا من جنسيات آسيوية وعدد من السيارات وقطع الغيار.

 

على إثر ذلك قام مركز الأمن البحرى بتمرير البلاغ إلى الجهات المعنية حيث قامت البحرية السلطانية العمانية بتسيير السفينة "سدح" مباشرة إلى موقع القارب وإخلاء 10 أشخاص من طاقمه، فيما تقوم طائرات سلاح الجو السلطانى العمانى بعملية البحث عن الشخص المفقود من طاقمه.

 

 


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بحرية سلطنة عمان

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