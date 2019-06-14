بحارة روس كانوا على متن ناقلتى النفط بخليج عُمان فى طريقهم إلى روسيا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، أن البحارة الروس الذين تم إنقاذهم من ناقلتى النفط المنكوبتين فى خليج عمان ، سيعودون إلى روسيا فى أقرب وقت عبر مطار دبى.

وقالت السفارة الروسية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "إن البحارة الروس انطلقوا على متن حافلات إلى مدينة بندر عباس الواقعة فى جنوب إيران، ومن هناك ستنقلهم طائرة إلى مطار دبى ومنه إلى روسيا".

وأضافت "أنها اتصلت بالبحارة عبر وسطاء إيرانيين، وأنها لم تجر اتصالات مباشرة معهم". يُذكر أن 11 بحارا روسيا تم إنقاذهم، بالإضافة إلى أكثر من 30 آخرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن ناقلتى النفط اللتين تعرضتا إلى حادث تفجير أمس الخميس فى خليج عمان".