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خلال العام المالى الجديد 19/2020...

انشاء محطة "الزعفرانة" و "الضبعة" أبرز مشروعات الحكومة فى الكهرباء

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 ص
انشاء محطة "الزعفرانة" و "الضبعة" أبرز مشروعات الحكومة فى الكهرباء أبراج كهرباء- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مستهدفات الحكومة فى قطاع الكهرباء، بخطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 19/2020، والتى جاء أبرزها إنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، واستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تعتزم الدولة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية تبلغ قيمتها 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل.

 

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ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات حديثة لوزارة التخطيط أن كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 18/2019، حيث حقق قطاع الاتصالات نموا بنسبة 15% مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى، بينما بلغت نسبة النمو بقطاع الاستخراجات 12.4%، كما ارتفعت فى قطاع التشييد والبناء، بالغة 7.9% ، حيث كشفت  المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019، وجود تطورات ملحوظة فى عدد من القطاعات، وهو ما يعكس أن التطورات والمسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن الخطط التى تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .

 


قطاع الكهرباء

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اخبار الاقتصاد

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