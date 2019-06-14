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انتهاء فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة.. غدًا

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 ص
انتهاء فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة.. غدًا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن فترة التسجيل لكافة الوظائف بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة  (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) ستنتهى رسميا على المواقع الخاصة بتلك الجامعات غدًا السبت.

تتمثل الوظائف المعلنة، فى القيادات الجامعية بالجامعات الأربع وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية ومعاونى التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية وأخصائيين فى تكنولوجيا المعلومات وموظفين لكافة المواقع الإدارية والفنية، إذ أنه يمكن للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات عالمية متميزة فى تخصصات نادرة وحديثة التقدم للوظائف المعلن عنها.

يتم التقدم وإبداء الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على مواقع الجامعات المعلنة ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وذلك ابتداء من يوم 15 مايو الماضى وحتى غدًا السبت  15 يونيو .

 


 

 


التعليم العالى

الجامعات الاهلية

وظائف الجامعات الاهلية

جامعة سلمان الدولية

جامعة الجلالة

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