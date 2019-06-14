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"انتخابات المهندسين" بالغربية ترفض حضور ممثلى جمعية أهلية بعد دعمهم مرشحا

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:38 م
"انتخابات المهندسين" بالغربية ترفض حضور ممثلى جمعية أهلية بعد دعمهم مرشحا انتخابات نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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رفضت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، استمرار وجود ممثلين لأحد جمعيات المجتمع المدنى، لحضور العملية الانتخابية، وذلك بعد رصد النقابة ارتكاب ممثلى الجمعية مخالفة انتخابية. 
 
 
وشهد مقر إجراء عملية الانتخابات، صباح اليوم، وصول عددا من ممثلى إحدى الجمعيات الأهلية، والذين فور رؤيتهم لأحد المرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، أكدوا تأييدهم له بقولهم له،:"متقلقش.. احنا فى ضهرك"، مما دفع رئيس اللجنة لاستدعائهم للاستفسار عن هويتهم، والجمعية التابعين لها، والتأكيد على مخالفة الإعلان عن دعم مرشح ضد آخر، أو توجيه الناخبين في عملية التصويت. 
 
 
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، قد فتحت باب التصويت بالانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية، في العاشرة من صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة من مساء اليوم. 
 
 
 
 

 


نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

نقيب المهندسين بالغربية

انتخابات نقابه المهندسين

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