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اليوم.. قطع الكهرباء 4 ساعات عن مدينة كفر شكر بالكامل فى القليوبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 ص
اليوم.. قطع الكهرباء 4 ساعات عن مدينة كفر شكر بالكامل فى القليوبية إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مدينة كفر شكر، اليوم الجمعة، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة كفر شكر وجميع القرى التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.


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محولات كهرباء

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