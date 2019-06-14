اليوم.. افتتاح مركز معلومات السائحين الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم اليوم الجمعة افتتاح مركز معلومات السائحين والزوار الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن افتتاح المركز جاء عقب إنشاء مصعدا كهربائيا لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يضم المركز شاشات عرض تساعد السائحين وزوار المدينة فى الاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها، وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، إضافة إلى الأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة بجميع لغات العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة