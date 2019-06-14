سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 09:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. افتتاح مركز معلومات السائحين الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:51 ص
اليوم.. افتتاح مركز معلومات السائحين الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم اليوم الجمعة افتتاح مركز معلومات السائحين والزوار الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن افتتاح المركز جاء عقب إنشاء مصعدا كهربائيا لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يضم المركز شاشات عرض تساعد السائحين وزوار المدينة فى الاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها، وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، إضافة إلى الأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة بجميع لغات العالم.

 

 


محافظ جنوب سيناء

مسجد الصحابه بشرم الشيخ

شرم الشيخ

محافظه جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص

مسجد الصحابة بشرم الشيخ فى رمضان.. صلاة وتلاوة قرآن ومزار للسياح

الأربعاء، 15 مايو 2019 12:38 م

صور .. محافظ جنوب سيناء يتقفد موقع إنشاء مصعد المركز الثقافى بمسجد الصحابة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:44 م

صورة اليوم.. مسجد الصحابة.. ماشى فى بيت الله بدعى وأقول يا رب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:00 ص

مسجد الصحابة فى شرم الشيخ يبهر السياح بالعمارة الفريدة ودعاة بـ3 لغات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:37 م

الأوقاف تخصص فكرة المسجد الجامع بكل محافظة على غرار مسجد الصحابة بشرم الشيخ

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة