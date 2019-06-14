اليوم.. احتفالية كبرى بألمانيا لمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق

كتب محمود راغب

تشارك وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، فى حفل تكريم الدكتور المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، ورئيس شرفى مؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.



وأعربت وزارة الهجرة عن عميق فخرها وتقديرها لما يحرزه عباقرة مصر من نجاحات متميزة، ليثبتوا جدارة المصريين فى كل المجالات، مؤكدة أن الدكتور هانى عازر فخر للهندسة المصرية، وصاحب موهبة فطرية جعلته صاحب اللمسات الإبداعية فى عديد المشروعات الضخمة، وأن الدكتور هانى عازر علامة مصرية بارزة فى مجال الهندسة.



يأتى التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو "لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.



يضم الحضور السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، وخالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، وعدد من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.



وهانى عازر اسم فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، حيث اختير ضمن أشهر 50 شخصية فى ألمانيا -بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التى حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك فى عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسم عازر بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق فى العالم.