سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 06:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

من الدرجة الأولى..

اليوم.. احتفالية كبرى بألمانيا لمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص
اليوم.. احتفالية كبرى بألمانيا لمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق المهندس العالمى هانى عازر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، فى حفل تكريم الدكتور المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، ورئيس شرفى مؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.
 

وأعربت وزارة الهجرة عن عميق فخرها وتقديرها لما يحرزه عباقرة مصر من نجاحات متميزة، ليثبتوا جدارة المصريين فى كل المجالات، مؤكدة أن الدكتور هانى عازر فخر للهندسة المصرية، وصاحب موهبة فطرية جعلته صاحب اللمسات الإبداعية فى عديد المشروعات الضخمة، وأن الدكتور هانى عازر علامة مصرية بارزة فى مجال الهندسة.
 

يأتى التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو "لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
 

يضم الحضور السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، وخالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، وعدد من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.
 

وهانى عازر اسم فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، حيث اختير ضمن أشهر 50 شخصية فى ألمانيا -بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التى حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك فى عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسم عازر بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق فى العالم.


الهجره

هانى عازر

المهندس هانى عازر

وسام الاستحقاق

المانيا

علماء مصر

المصريين بالخارج

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ألمانيا تمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

الخميس، 13 يونيو 2019 05:32 م

فيديو..العالم هانى عازر يوجه رسالة للمصريين أثناء مشاركته فى الاستفتاء بألمانيا

السبت، 20 أبريل 2019 12:09 ص

العالم المصرى هانى عازر يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات بألمانيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:38 م

العالم المصرى هانى عازر فى حوار لـ"اليوم السابع": لابد من الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة السكة الحديد..ومشروع أنفاق قناة السويس حلم أصبح إنجاز بدعم القيادة السياسية.. عندنا مهندسين وكفاءات مبهرة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:00 ص

الصحف المصرية.. المشاركة فى الاستفتاء سلاح هزيمة "الإخوان".. جولة خارجية للرئيس تشمل الولايات المتحدة و 3 دول إفريقية..تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى.. هانى عازر: عندنا عقول وكفاءات مبهرة ومش محتاجين خبراء أجانب

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة