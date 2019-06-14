اليابان لا تعتزم إرسال قوات دفاع ذاتى عقب الهجوم على ناقلة نفط فى خليج عمان

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قال وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتى إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذى تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية فى خليج عمان أمس.

وقال إوايا - فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة - إن الوضع الحالى لم يستوفِ الشروط التى تسمح لليابان بممارسة حقها فى الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتى فى التوقيت الحالى.

ولفت وزير الدفاع اليابانى إلى أنه لم يتضح بعد من نفذ الهجوم وما نوع الأسلحة التى تم استخدامها، موضحا أن الحكومة قد تتخذ قرارا مختلفا إذا كانت حياة الكثير من المواطنين اليابانيين عرضة للخطر فى موقف مماثل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم ناقلة النفط التى تعرضت لهجوم أمس الخميس بالقرب من مضيق هرمز بأمان والتى لم تكن تحمل على متنها أى مواطنين يابانيين.