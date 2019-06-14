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اليابان تسعى لجمع معلومات حول الهجوم على ناقلتى نفط أحدهما يابانية بمضيق هرمز

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:36 م
اليابان تسعى لجمع معلومات حول الهجوم على ناقلتى نفط أحدهما يابانية بمضيق هرمز تخريب ناقلة نفط فى خليج عمان
أ ش أ

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أكدت اليابان، أنها ستسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول الهجمات التى تعرضت لها ناقلتان نفطيتان بالقرب من مضيق هرمز أمس وكانت احدهما يابانية.

وصرح وزير النقل اليابانى كيشى ايشى فى مؤتمر صحفى - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - اليوم الجمعة، "لم نتعرف على من نفذ الهجمات ولا كيف حدث حتى الآن".

وأشارت الولايات المتحدة، الحليف الأمنى ​​اليابانى، إلى أن إيران مسؤولة عن الهجمات، قائلة إن تقييمها يستند جزئيًا إلى المعلومات الاستخباراتية، وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، "إن إيران أهانت اليابان بمهاجمة ناقلة النفط، التى تديرها شركة كوكوكا سانجيو اليابانية".

فيما، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيد سوجا، فى مؤتمر صحفى منفصل، إن الحكومة "تتعاون بشكل وثيق وتتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة". وامتنع عن الإدلاء بأى معلومات آخرى.

ووقعت الهجمات بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسى يمر عبره ثلث جميع أنواع النفط التى يتم تداولها عن طريق البحر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

 

 

 


وزير النقل اليابانى

وزير الخارجية الامريكى

مضيق هرمز

تخريب ناقلة نفط

خليج عمان

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