سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 01:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع للشهود فى قتل 3 عاطلين لشاب فى السلام

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:11 م
النيابة تستمع للشهود فى قتل 3 عاطلين لشاب فى السلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر نيابة السلام، التحقيق مع 3 عاطلين، متهمين بقتل شاب بمدينة السلام، واستمعت النيابة للشهود بالواقعة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كانت نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام، وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.
 
وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلا المجني عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام ثاني، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.
 
وتبين من التحريات أن المجني عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة، أوقفوه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجني عليه في الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
 
 
 
 

 

 


قتل

نيابة السلام

مقتل شاب

القبض على المتهمين بقتل شاب السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة