النيابة تستمع للشهود فى قتل 3 عاطلين لشاب فى السلام

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع 3 عاطلين، متهمين بقتل شاب بمدينة السلام، واستمعت النيابة للشهود بالواقعة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام، وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلا المجني عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام ثاني، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.

وتبين من التحريات أن المجني عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة، أوقفوه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجني عليه في الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.