"المنصور" تعلن: نخفض أسعارنا لنجعلك بالمقدمة.. سعر الصرف لصالح العملاء

أكد المهندس عادل خضر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة لشركة المنصور للسيارات أن تحريك أسعار جميع العلامات التجارية المستوردة (أوبل - شيفرولية – بيجو – MG ) أصبح لزاما وإلتزاما على شركة المنصور بسبب خفض سعر الدولار وهذا كان دافعا لنا بتخفيض أسعارنا بسبب العملة الاجنبية من أجل العميل المصرى الذى يثق فى شركتنا وما نفعله من أجله من طرح منتجاتنا بأسعار وخدمات من الصعب أن يجدها العملاء فى أى شركة منافسة. إن ما نعلن عنه اليوم من خفض الأسعار يؤكد لعملاءنا صدق شعارنا إنهم فى أيد أمينة.

وتابع: الأمس لم يكن بعيداعن سوق السيارات والعملاء الاوفياء لنا فشركة المنصور كانت أولى الشركات التى أعلنت إنها سترد فارق الاسعار عقب الاعلان عن تطبيق التخفيضات الجمركية فى يناير 2019 وأوفينا بالوعد والعهد الذى قطعناه على أنفسنا. إن المصداقية هى البوابة الملكية التى دخلنا من خلالها إلى قلوب العملاء على مدار أكثر من أربعين عاما.

"المنصور للسيارات".. الاقرب اليك

تمتلك " المنصور للسيارات " أكبر شبكة من صالات العرض والموزعين المعتمدين وأيضا أكثر من36 مركز خدمة موزعين على كافة أنحاء الجمهورية ليظل " المنصور " هو الأقرب إليك و تعمل الشركة دائما على تطوير وتحديث مراكز الخدمة التابعة لها، وتقديم أفضل العروض التى تناسب إحتياجات عملائها فى كافة المحافظات.

المنصور للسيارات.. خدمة متميزة

تميزت "المنصور للسيارات " طوال فترة تواجدها فى السوق المصرى بتقديم عروض وبرامج لخدمة عملائها، ويتجلى ذلك من خلال برامج وعروض الصيانة التى لا تتوقف على مدار العام،، فقد قدمت الشركة عرضا لعملاء شيفرولية وأوبل بالتعاون مع شل للزيوت لتغيير الزيت والفلتر، وأيضا خصم على المصنعية وقطع الغيار خلال قيام العملاء بأعمال الصيانة العامة " خارج نطاق الصيانة الدورية " لكلا من النقل والملاكى.

ولا ننسى أيضا عرض صيانة الموديلات القديمة والذى أثبت " المنصور " من خلاله أنه يهتم بكافة العملاء حتى القدامى منهم، وهو ما يبعث شعورا بالإطمئنان لدى العملاء الجدد بأنهم حقا فى أيد أمينة .

التمويل المباشر .. 5سنوات وبدون مصاريف إدارية

يمكن لعملاء المنصور للسيارات الإستفادة من أكبر محفظة لتمويل السيارات، وذلك عن طريق التقسيط المباشر مع العملاء دون الدخول فى إجراءات معقدة وإهلاك المزيد من الوقت الثمين، ليس ذلد فحسب بل يمكنكم أيضا إستلام السيارة بمقدم 30% فقط، مع تقسيط المبلغ المتبقى لمدة تصل إلى 5سنوات بدون مصاريف إدارية.

TRADE IN لراحة العملاء

إذا كنت من عملاء " المنصور للسيارات " يمكنك الإستفادة من برنامج trade in فى حال رغبتك فقط إستبدال سيارتك القديمة بأخرى جديدة، شريطة أن تكون سيارتك القديمة من موديلات 2014 فأكثر ( لا يتعدى عمرها 5 سنوات من سنة الصنع )، وهذه الخدمة أطلقتها " المنصور للسيارات " من أجل تحقيق أكثر درجات الراحة والأمان وتوفير مناخ مناسب لعملائها عند رغبتهم فى بيع سيارتهم القديمة وإستبدالها بأخرى جديدة وبسعر مرضى للعميل .

" المنصور للسيارات " .. ضمان حقيقى لـ 5سنوات

وإستكمالا لسلسلة البرامج والعروض التى لا تنتهى لعملاء المنصور للسيارت،فيمكن للعميل تمديد الضمان حتى 5 سنوات أو 150 ألف كم، ليصبح شعارها " أنت فى أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء المنصور للسيارات .

سدد فاتورتك مع منصور بلس

وفى إطار رعاية " المنصور " لعملائه، أعلنت الشركة فى السابق عن بدء برنامج منصور بلس لمكافآة العملاء الأوفياء، وتقوم فكرة برنامج "MansourPlus" على إكتساب وتجميع نقاط مقابل كل جنيه يصرف على الخدمات/الصيانة المقدمة فى مراكز الخدمة الخاصة بالشركة بحيث يمكن استخدامها لاحقا فى سداد فاتورة الصيانة او جزء منها.

لا تنسى الإستفادة من عرض تقسيط الصيانة بدون فوائد

تقدم المنصور للسيارات خدمة خاصة لعملائها، بحيث تمكنهم من إجراء الصيانات الدورية واللازمة لسياراتهم دون الحاجة إلى الدفع الفلورى مع خدمة تقسيط فاتورة الصيانة، وتتيح هذه الخدمة تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد

" المنصور " معاك ع الطريق

وضمن باقة الخدمات المتميزة التى تقدمها " المنصور للسيارات " لعملائها خدمة " معاك ع الطريق "، والهدف منها هى توفير المساعدة فى حال الأعطال لجميع العملاء عن طريق الإتصال بالرقم المختصر والمتابعة مع مهندسى الصيانة المتواجدين لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة، وتتضمن الخدمة تقديم المساعدة الفنية للعملاء الذين تواجههم أعطال طارئة من أجل التغلب على العطل لحين الوصول إلى أقرب مركز خدمة، وحتى إرسال ونش لنقل السيارة إذا إستلزم الأمر .

أنت فى أيد أمينة .. عندما يتحول الشعار لحقيقة

أصبح شعار " أنت فى أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء " المنصور للسيارات "، لما تقدمه الشركة لعملائها من رعاية متمثلة فى عروض وتخفيضات على مدار العام، فضلا عن إمتلاكها قطاع لخدمات ما بعد البيع هو الأقوى فى مصر، سلسة من الأحداث على مدار أعوام أثبتت لأجيال متتالية أن " المنصور للسيارات " إختيار مثالى لأى عميل .