المعهد الثقافى الفرنسى ينظم فاعلية "مدرسة العائلة المقدسة" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية فاعلية بعنوان "مدرسة العائلة المقدسة" يوم 16 يونيو الجارى، وافتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي لياسر علوان يليه مائدة مستديرة حول دور المدارس المسيحية في التعليم بمصر .

كما تضم الفاعلية عرض للأرشيفات المصورة الخاصة بمدرسة العائلة المقدسة يقدمه المصور ياسر علوان بعيدًا عن الصور النمطية للزوار الأوروبيين في القرن العشرين، وترسم هذه الصور تاريخ المدرسة منذ تأسيسها وحتى التسعينيات وتشهد على التغيرات الاجتماعية والاضطرابات السياسية التي أثرت على التاريخ المصري.

كما يتم تنظيم ورشة عمل خاصة بتقنيات التصوير الفوتوغرافي يومي 14 و15 يونيو 2019 في مركز الجيزويت الثقافي وهو الشريك الأساسى للفعالية.