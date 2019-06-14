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المرور يضبط 3640 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:21 م
المرور يضبط 3640 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3640 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 68 مخالفة تجاوز سرعات و 1652 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 54 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 66 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 57 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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