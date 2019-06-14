سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:11 م
المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث تذاكر المترو الجديدة
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت شركة المترو ألوان مختلفة لتذاكر الخط الثالث للمترو مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكره غدا السبت، حيث حددت اللون الأخضر لتذكرة المنطقة الأولى التى تسمح باستقلال حتى 9 محطات واللون الوردى لتذكرة المنطقة الثانية التى تسمح باستقلال حتى 16 محطة واللواء الأزرق لتذكرة المنطقة الثالثة التى تسمح باستقلال أكثر من 16 محطة.

كما حددت غرامة قدرها 50 جنيه على المخالفين والمتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة، داعية إلى الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة حتى لا يتعرض الراكب للغرامة.

يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية  وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة وذلك اعتبارا من الغد.

ويعامل ركاب الخطين الأول والثانى للمترو معاملة الخط الثالث فى التسعيرة فى حالة استخدامهم للخط الثالث خلال رحلتهم.

100
 

اسعار تذاكر المترو الجديدة

غرامات المترو

اسعار تذاكر الخط الثالث

تذاكر المترو

سعر تذكرة المترو

سعر تذاكر المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة