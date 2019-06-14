الكويت تشارك بوفد فنى فى مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطينى

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كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطينى، والمقرر عقده فى البحرين نهاية شهر يونيو الجارى.

وأوضحت المصادر – فى تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية، اليوم الجمعة – أن الكويت ستلبى الدعوة، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن تمثيل الكويت فى المؤتمر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون فنيا وليس سياسيا، وسيبقى على مستوى وزارة المالية.

وأشارت المصادر، إلى أن مشاركة الكويت فى مؤتمر (المنامة)، ستكون بالتنسيق مع المسئولين فى السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أن المشاركة الكويتية تستهدف كذلك دعم وكالة (الأونروا)، خاصة بعد توقف الدعم الأمريكى عنها.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، قد كشف فى تصريحات صحفية، أمس الأول الأربعاء، عدم تلقى الكويت دعوة لحضور المؤتمر حتى حينه، متوقعا تأجيل انعقاد المؤتمر إلى وقت لاحق بسبب الانتخابات الإسرائيلية.