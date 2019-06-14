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الكشف على 2426 حالة بقافلة طبية بكفر عليم في مركز القناطر الخيرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:28 م
الكشف على 2426 حالة بقافلة طبية بكفر عليم في مركز القناطر الخيرية قافلة طبية بكفر عليم في مركز القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بقيادة الدكتور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات، قافلة طبية مكبرة، بقرية كفر عليم التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، لتوفير رعاية طبية مميزة لأبناء المحافظة وخاصة في القري التي تبعد عن المستشفيات المركزية.

ومن ناحيته أكد الدكتور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أن القافلة الطبية بقرية كفر عليم شهدت إقبالا كثيفا من الأهالي،  كما تم تقديم خدمة طبية متميزة لـ 8 تخصصات إلى جانب عدد من الصيدليات المتخصصة وبمشاركة أحد معامل التحاليل، إلى جانب إحالة للعمليات الجراحية بناء على أبحاث اجتماعية بمشاركة فريق بحثي من مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية وإدارة القناطر الخيرية للتضامن الاجتماعي.

وأوضح مدير تضامن القليوبية، أنه بلغ عدد حالات الكشوف الطبية مع نهاية اليوم 2344 كشف، كما بلغ عدد الحالات التي تم إحالتها لإجراء عمليات جراحية 82 حالة، مشيرا إلى أنه تم إقامة القافلة في مدرسة الشهيد حسين عبد الفتاح أبو زيد الابتدائية.


صحة القليوبية

قافلة طبية

مديرية التضامن الاجتماعي

القناطر الخيرية

القليوبية

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