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القوى العاملة الكويتية: للوافد حق الاحتفاظ بجواز سفره والحصول على اجازة مدفوعة

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:00 ص
القوى العاملة الكويتية: للوافد حق الاحتفاظ بجواز سفره والحصول على اجازة مدفوعة القوى العاملة الكويتية - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت هيئة القوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة فى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أسيل المزيد – فى تصريح صحفى – إن الهيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة، توسعت فى التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة، حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذى على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل فى الكويت، والتى بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية فى بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.

وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت فى السابق حملة تعزيز لتوعية العمالة، وقامت بالعديد من الخطوات، ومنها توزيع الإرشادات على العمالة فى المطار، بالإضافة إلى لقاء الهيئات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة، وتزويدها بالأعداد التى تطلبها من المطويات الإرشادية، مضيفة أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير الحملة، عبر تزويد السفارات بالخارج بتلك المطويات.

وأوضحت أن المطويات الإرشادية تعمل على توعية العامل بالحرص على أخذ نسخة من عقد العمل، والتأكد من تضمنه جميع البيانات الضرورية، بما فيها الراتب ومدة العقد، بالإضافة إلى حق العامل بإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وحقه بالاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية لا يسلمها أو يتركها لأحد خلال عمله فى غير الاستخدامات الرسمية، كما يتضمن التوعية بعدم العمل عند الغير، أو فى عمل غير المستقدم على ملفه، مع عدم جواز تخفيض أجره خلال فترة سريان العقد، والتزامه بعدم إفشاء أى من أسرار العمل، لكى لا يتعرض للفصل من عمله.

وأشار إلى أن المطويات تتضمن أيضا بندا خاصا بحالة نشوب أى خلاف مع صاحب العمل؛ حيث ينصح العامل بالتوجه إلى إدارة علاقات العمل، وهى تعمل على حل الخلاف مع صاحب العمل، محذرة فى الوقت نفسه العمالة، بتجنب التجمع أو التجمهر للمطالبة بالحقوق، لتكون هذه المطالبة من خلال إدارة علاقات العمل.

 


القوى العاملة الكويتية

سفارات الكويت فى الخارج

العمالة الوافدة للكويت

العمالة الاجنبية فى الكويت

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