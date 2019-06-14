القضاء البريطانى يقضى بـ8 أشهر سجن لمتهمة بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى

كتبت : ريم عبد الحميد

قضت محكمة نوتنجهام البريطانية بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 متهمين فى قضية مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ديلى ميل منذ قليل، مشيرة إلى أن المتهمة القاصر ستقضى العقوبة فى دار لرعاية الأحداث.

وقالت الصحيفة ، إن المحكمة نظرت فى جلسة اليوم أوراق 3 متهمات فى تلك القضية التى راح ضحيتها قبل قرابة عام المراهقة المصرية مريم مصطفى بعد تعرضها للضرب واعتداء عنصرى من قبل المتهمين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد 3 أسابيع من هذا الحادث خلال تلقيها العلاج.

وقضت المحكمة فى جلسة اليوم بعدم سجن متهمتين، فيما تبت المحكمة فى أمر 3 متهمات آخريات فى جلسة من المقرر انعقادها 19 يونيو الجارى.