القبض على 35 مشتبها بهم وتنفيذ 18 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التى تعوق حركة سير المواطنين.

أسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 35 مشتبها بهم، وتنفيذ 18 حكم قضائى، بالإضافة إلى ضبط بائعين متجولين، و3 متسولين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 235 حالة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمحلات التجارية، والمقاهى العشوائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.