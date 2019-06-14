القبض على 3 سرقوا كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء بالمقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة كابلات كهربائية، من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة من قسم شرطة المقطم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الهضبة الوسطى، من ضبط 3 أشخاص، بينهم سائق وذلك حال إستقلالهم سيارة قيادة الثالث ويعمل عليها كسائق، وعُثر بحوزتهم على (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - 3 لفافات من الكابلات الكهربائية بإجمالى طول 30 متر - جوال بداخله مقص حديدى وزرادية و2 أجنة حديدية).

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بإسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وبإستدعاء (حارس العقار تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.