القبض على 18 عاطلا فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بقها وبنها

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرة والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 18 عاطلا ، بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة ، تحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 18 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها وبنها ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 550 جرام من الحشيش المخدر، و400 جرام من مخدر الهيروين ، و95 قرص مخدر ومبالغ مالية ،و3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.