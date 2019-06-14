القبض على قاتل بحوزته طلق نارى فى سمنود بالغربية

الغربية محمد طارق

نجح فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس الفرع، في القبض على قاتل شاب بمدينة سمنود بحوزته طلق ناري بعد صلاة الفجر .

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز سمنود يفيد بمقتل شاب يدعى "أحمد الكنانى" مسجل شقى خطر وشهرته "أوشا الكنانى" بمنطقة سماحه مركز سمنود بطلقتين بعد صلاة الفجر والقاتل مجهول تم وضع الجثة بمشرحة طنطا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد وليد الجندي ومعاونيه ضباط مباحث مركز سمنود وتوصلت التحريات أن مرتكبي الواقعه هو "أحمد ن ال" 32 سنة مسجل شقى خطر ومقيم بسماحه سمنود وبحوزته سلاح نارى طبنجة المستخدمة بالجريمة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لاستكمال التحقيق.