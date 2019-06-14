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القبض على عامل وراء سرقة مبالغ مالية من شركة فى الشروق

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:40 م
القبض على عامل وراء سرقة مبالغ مالية من شركة فى الشروق سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عامل وراء سرقة أموال من شركة بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من مدير وشريك بشركة تجارة الزجاج، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره (10400جنيه) من داخل المحل ملكه الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المحل 16 سنة مقيم بمحافظة بنى سويف أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة المفاتيح المسلمه له والإستيلاء على المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 
 

 

 

 
 

 

 


امن القاهرة

مباحث الشروق

سرقة شركة

عامل يسرق شركة

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