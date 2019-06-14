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القبض على عاطل وكهربائي قتلا شقيقهما بسبب تعاطيه المخدرات بالإسماعيلية

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:06 م
القبض على عاطل وكهربائي قتلا شقيقهما بسبب تعاطيه المخدرات بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية غموض مقتل عامل يبلغ من العمر 33 عامًا بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبين أن وراء الواقعة شقيقى المجنى عليه، حيث تعديا عليه بالضرب، بسبب اعتياده تقاضى مبالغ مالية من والدتهما لشراء المواد المخدرة، وتم القبض عليهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت بلاغًا من المستشفى العام بوصول عامل يبلغ من العمر 33 عامًا ومقيم بمركز أبو صوير جثة هامدة، وأفاد التقرير الطبى الخاص به أنه مصاب بجروح متفرقة، مع وجود آثار خنق بمنطقة الرقبة.

وبسؤال والدة المتوفى (ربة منزل) أكدت أنها فوجئت بوجود إبنها مُلقى بصالة الشقة جثة هامدة، فنقلته للمستشفى بمساعدة شقيقيه، ولا تعلم مُحدث إصابته وأضافت أنه معتاد تعاطى المواد المخدرة.

وبالتحري وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقي المجنى عليه، الأول عاطل 38 سنة، والثاني يعمل كهربائى ويبلغ من العمر 36 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتعديهما بالضرب علي المجنى عليه، بقصد تأديبه لاعتياده طلب مبالغ مالية من والدتهم لشراء المواد المخدرة والتعدي عليها بالضرب، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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الاسماعيلية

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