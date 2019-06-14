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القبض على سائقين وراء سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمنطقة مصر القديمة

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:57 م
القبض على سائقين وراء سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمنطقة مصر القديمة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة سيارة تابعة لاحد البنوك بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بسرقة سيارة بالأكراه تابعة لأحد البنوك، حال توقف قائدها بالطريق الدائرى بدائرة القسم ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق إتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية) ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائقين حال إستقلالهما  سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية ، وبإستهدافه تبين عدم تواجده ، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها ، وجارى ضبط المتهم الهارب والعميل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

مباحث مصر القديمة

سرقة سيارة

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