العصار ومحافظ أسوان يناقشان المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير المحافظة

خلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذها لصالح محافظة أسوان فى مجالات الإنشاءات الهندسية وأعمال الصيانة والخدمات والتوريدات العامة ومنها رصف الطرق ، وتطوير مكاتب البريد، وتطوير مراكز الشباب، وكذا إنشاء حمامات السباحة وتجهيز الملاعب القانونية والخماسية بالنجيل الصناعى بالأندية وتطوير الميادين بالمحافظة ، بالإضافة إلى إنارة الطرق بإستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تم عرض مقترحات جديدة للتعاون المشترك تتمثل فى توريد خلايا الطاقة الشمسية للإنارة المنزلية وتوريد موفرات المياة الذكية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.
العصار ومحافظ أسوان يناقشان المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير المحافظةالجمعة، 14 يونيو 2019 10:07 ص
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خلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذها لصالح محافظة أسوان فى مجالات الإنشاءات الهندسية وأعمال الصيانة والخدمات والتوريدات العامة ومنها رصف الطرق ، وتطوير مكاتب البريد، وتطوير مراكز الشباب، وكذا إنشاء حمامات السباحة وتجهيز الملاعب القانونية والخماسية بالنجيل الصناعى بالأندية وتطوير الميادين بالمحافظة ، بالإضافة إلى إنارة الطرق بإستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تم عرض مقترحات جديدة للتعاون المشترك تتمثل فى توريد خلايا الطاقة الشمسية للإنارة المنزلية وتوريد موفرات المياة الذكية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.
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