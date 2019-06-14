سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 09:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:04 ص
الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الجمعة، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط والجنوبى منه، فى حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

الإمارات

قال المركز الوطنى للأرصاد، فى نشرته اليومية، أن طقس الإمارات، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يكون رطبًا صباحًا على السواحل خاصة غربًا، وصحوًا بوجه عام، وغائمًا جزئيًا شرقًا بعد الظهر.

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ظهرًا، مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س، ويكون الموج خفيفًا إلى متوسط فى الخليج العربى وبحر عمان.

الإمارات
الإمارات

 

الأردن

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بنحو 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فى عموم المناطق، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

بينما ليلا يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

سلطنة عمان

حالة الطقس فى سلطنة عمان اليوم، صحو إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة  ظفار وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل  السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح  الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وأجزاء من بحر عمان.

درجات الحرارة فى محافظة مسقط 44 / 31، مدينة صلالة 34  / 29، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 48 درجة فى فهود وأدناها  19 درجة فى جبل شمس.

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، درجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 32.

الكويت
الكويت

 


اليوم السابع بلس

الطقس فى الخليج

دول الخليج العربى

الخليج

طقس الخليج

دول الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح مع ارتفاع فى درجات الحرارة

الخميس، 13 يونيو 2019 07:51 ص

الطقس فى الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والكويت

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. طقس شديد الحرارة فى السعودية والبحرين وسلطنة عمان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ورياح مثيرة للأتربة فى الإمارات

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. طقس حار على معظم الأنحاء والبحرين 45 والكويت 49

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والبحرين 42 والكويت 48 درجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:27 ص

الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى الكويت

الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وارتفاع الحرارة بالبحرين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة