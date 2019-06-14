الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على أنابيب الصلب المستوردة من أمريكا وأوروبا

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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب الصلب غير الملحومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن أنابيب الصلب غير الملحومة المقاومة لدرجة الحرارة العالية والضغط العالي الواردة من أمريكا ستخضع لرسوم مكافحة إغراق تتراوح ما بين 101% و8ر147%، في حين تتراوح المعدلات للشركات الأوروبية بين 9ر57% و8ر60%، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وبدأت الصين فرض رسوم مكافحة إغراق تراوحت بين 13% و1ر14% على أنابيب الصلب غير الملحومة من تلك المناطق عام 2014، على أساس إغراق المنتجات في السوق الصينية بأقل من أسعار السوق، فيما جاء القرار الأخير بعد مراجعة في العام الماضي وجدت أن هذا الإغراق لا يزال قائما.

وتستخدم أنابيب الصلب غير الملحومة المقاومة لدرجة الحرارة العالية والضغط العالي بشكل أساسي في أنابيب المياه البخارية في محطات الطاقة.