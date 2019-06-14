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الصين تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى وتحتج على تدخل واشنطن فى شئون هونج كونج

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:01 م
الصين تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى وتحتج على تدخل واشنطن فى شئون هونج كونج الرئيس الصينى
بكين أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى بكين وتقديم احتجاج رسمى للجانب الأمريكى على التصريحات والأفعال المتعلقة بتعديلات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القضائية المتبادلة فى المسائل الجنائية.

وقال نائب وزير الخارجية الصينى له يوى تشنغ -فى تصريحات صحفية- إنه غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل، مشيرا إلى أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة للصين، وشئون هونج كونج صينية داخلية.

وأضاف تشنغ أن الصين مستاءة بشدة من التعليقات الخاطئة والتدخل فى تعديلات القانونين من مسؤولين أمريكيين رفيعى المستوى، وتعارضها بحزم.

وتابع تشنغ "نحث الجانب الأمريكى على اتباع نهج منصف وعادل فيما يخص التعديلات القانونية لقوانين حكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، واحترام العملية التشريعية الطبيعية الخاصة بالحكومة هناك، والتوقف على الفور عن التدخل فى شئون هونج كونج بأى شكل من الأشكال، وعدم اتخاذ أى فعل من شأنه الإضرار بالازدهار والاستقرار فى المنطقة (هونج كونج)"، وأشار تشنغ إلى أن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات، استنادا لما يتخذه الجانب الأمريكى فى المستقبل.

 


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