سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 12:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الصحف السعودية: لا يمكن استبعاد يد إيران عن استهداف ناقلتى نفط بخليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:10 ص
الصحف السعودية: لا يمكن استبعاد يد إيران عن استهداف ناقلتى نفط بخليج عمان تخريب ناقلة نفط فى خليج عمان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رأت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن استبعاد إيران عن حادث استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان، وعلى مقربة من مضيق هرمز، حيث لم يكف النظام الإيرانى عن بث التهديدات المتواصلة بإغلاق هذا المضيق، مؤكدة أنها الآن انتقلت إلى مرحلة أشد خطورة باستهداف ناقلات النفط العالمية، وأنها ليست مجرد شكوك فى ظل المعطيات والقرائن والدلائل التى تشير جميعها إلى أن نظام إيران هو من يقف وراءها.

وذكرت صحيفة (عكاظ) - فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "طهران تلعب بالنار" - أن حادثة الاستهداف تؤكد مجددا عبثية النظام الإيرانى وغوغائيته السياسية فى التعاطى مع أزمات المنطقة التى يعد المتسبب الرئيسى فى نشوبها، وأثبت أمام المجتمع الدولى عدم جديته فى الجنوح إلى السلم وعدم اكتراثه بالأهمية الاستراتيجية الحساسة لمنطقة الخليج، التى تعد ممرا لخمس الاستهلاك العالمى من النفط الذى يقدر بنحو 100 مليون برميل يوميا ونقطة الربط بين دول الخليج والعالم.

من جانبها، قالت صحيفة (الرياض): "لن نقفز إلى الاستنتاجات فى حادثتى السفينتين بخليج عمان، فى الوقت ذاته لا يمكننا التغافل عن الوقائع والشواهد والتهديدات الإيرانية فى وقت سابق بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة، ما زالت فى الذاكرة القريبة، ومن أعلى مستويات النظام فى إيران، خاصة عقب الانسحاب الأميركى من الاتفاق النووى وفرض الحصار الاقتصادى".

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "رعاية الإرهاب" - أن كل الدلائل تشير إلى إيران دون أى تجنٍ، فهى تريد أن تثبت أن لها كلمتها وموقفها حتى لو كان ذلك عن طريق الإرهاب؛ وهنا يأتى دور المجتمع الدولى الذى لطالما تغاضى عن المواقف الإيرانية العدائية سواء المباشرة أو عن طريق أذنابها، وكثيراً ما حاول المواربة والتبرير حفاظاً على مصالح تجارية ضيقة، دون النظر للمصالح الدولية التى تتأثر سلباً نتيجة السياسات الإيرانية التخريبية المؤدية إلى عدم استقرار الإقليم والعالم؛ فالمواقف الدولية المتخاذلة لا مكان لها بعد اليوم، وإلا ستكون الخسائر أكثر بكثير طالما لم يجد النظام الإيرانى من يردع رعايته للإرهاب.

من جانبها، أوضحت صحيفة (اليوم) فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "الاعتداء الجديد واليد الإيرانية"، أن الحادث الجديد يعكس مدى ما وصل إليه التوتر بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، وقد طالبت هيئة السلامة البحرية البريطانية بتوخى الحذر الـشديد، وأصدرت عمليات الـتجارة الـبحرية فى المملـكة المتحدة الـتى تديرها الـبحرية الـبريطانية أمرا بوضعها فى حالـة الـتأهب لمواجهة مثل تلك الحالات، وللتنصل من أى تورط فقد زعمت وسائل إعلام إيرانية دون أن تقدم أى دليل بوقوع انفجار فى المنطقة استهدف ناقلات نفط، وهو زعم تزامن تماما مع ما وصفته الـولايات المتحدة بهجمات إيرانية على ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات، ونفت إيران تورطها فيما حدث كما هو الحال فى نفيها الأخير.

وتابعت الصحيفة: "إذا استمر التصعيد قائما نتيجة تلك الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مصالح دول العالم والمنطقة، فإن الأمر قد يتطور إلى مواجهة عسكرية محتملة، رغم أن النظام الإيرانى يستبعد تلك المواجهة ولا يرغب الدخول فى معمعتها وفقا لمنطوق وسائل إعلامه القائمة على المراوغة وخلط الأوراق، وتعمية الرأى العام عن التجاوزات التى يرتكبها والتى ألحقت وما زالت تلحق أفدح الأضرار باستقرار وأمن وسيادة دول المنطقة من جانب، وتلحق أفدح الأضرار أيضا بمصالح دول العالم الاقتصادية التى تنادت لـوقف النظام الإيرانى عند حدوده ومحاسبته على اعتداءاته الغاشمة من جانب آخر".

 


تخريب ناقلة نفط

خليج عمان

الصحف السعودية

ميناء الفجيرة

البحرية البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خام برنت يرتفع لليوم الثانى بعد هجمات على ناقلتين فى الشرق الأوسط

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:24 ص

الجارديان: الهجوم على ناقلتى نفط خليج عمان يزيد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:18 ص

وكالة الطاقة الدولية: الهجمات على ناقلتين فى الخليج تهدد أمن الطاقة العالمية

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:07 ص

بعد الهجوم على ناقلتى نفط.. الصين: لا نريد رؤية حرب فى الخليج وندعو لضبط النفس

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:53 ص

رئيس شركة ناقلة النفط اليابانية: جسمان طائران استهدفا السفينة فى خليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:48 ص

بريطانيا: ليس هناك ما يدعو لعدم تصديق تورط إيران فى هجوم ناقلتى النفط

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:40 ص

شاهد.. لحظة احتراق ناقلتى نفط بمضيق هرمز عقب الهجوم عليهما

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:39 ص

صور جديدة لناقلة النفط بخليج عمان وطاقمها يتلقى الإسعافات

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:39 ص

رئيس شركة ناقلة النفط اليابانية: الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيرانى

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:58 ص

أمير سعودى يهاجم قطر بعد دفاعها عن إيران فى حادث ناقلتى النفط

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة