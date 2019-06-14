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الشورى البحرينى: الاعتداء على ناقلتى النفط فى خليج عمان يهدد أمن المنطقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:13 م
الشورى البحرينى: الاعتداء على ناقلتى النفط فى خليج عمان يهدد أمن المنطقة الاعتداء على ناقلة نفط
أ ش أ

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أعرب مجلس الشورى البحريني، اليوم /الجمعة/ ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف ناقلتى نفط فى خليج عمان أمس، مؤكدا أن الاستهداف يشكل اعتداء وتهديدا للأمن والاستقرار فى المنطقة، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، ويقوض الجهود المستمرة لنشر السلام الدولي.

 

وأكد المجلس - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - أن هذه الأعمال الإرهابية التى أصبحت متكررة ومنظمة، وتستهدف المنشآت النفطية الحيوية والمهمة، تستوجب على جميع الدول الوقوف صفا واحدا، وتحمل مسؤولية الأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل جاد على اتخاذ إجراءات وتدابير تضمن حماية الملاحة البحرية الدولية، وتمنع محاولات المساس بها، وقطع الطريق على كل من يدعم هذه الأعمال ويخطط لها، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة حركة النقل فى ممرات الطاقة فى المنطقة .


وشدد المجلس على ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الإنسانية، وعدم القيام بأى أعمال إرهابية وعدائية من شأنها الإضرار بمصالح الدول والأفراد، وتجنب تعريض المياه الإقليمية والدولية لأعمال من شأنها التأثير سلبا على الحياة البيئية من جانب، وعلى حياة الإنسان من جانب آخر، مشيرا إلى أن الالتزام بالمواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين واحترام الدول وعدم المساس بسيادتها، من شأنه حفظ الأمن والاستقرار فى جميع الدول.


ناقلة نفط

عمان

البحرين

إيران

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